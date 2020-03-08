Somali'de Eş-Şebab örgütünün üst düzey komutanı, ABD'nin hava saldırısında öldürüldü
Somali medyası, yakalanması veya etkisiz hele getirilmesi için 5 milyon dolar vaat edilen Eş-Şebab örgütünün üst düzey bir komutanın ABD’nin geçen ay düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
08.03.2020 20:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:31
Somali medyası, yakalanması veya etkisiz hele getirilmesi için 5 milyon dolar vaat edilen Eş-Şebab örgütünün üst düzey bir komutanının ABD'nin geçen ay düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
Devlet kontrolündeki radyo, Eş-Şebab'ın operasyonlarını yöneten Bashir Mohamed Mahamoud'un, ülkenin güneyinde Jubba bölgesinde ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu 22 Şubat'ta hayatını kaybettiğini açıkladı.
Devlet kontrolündeki radyo, Eş-Şebab'ın operasyonlarını yöneten Bashir Mohamed Mahamoud'un, ülkenin güneyinde Jubba bölgesinde ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu 22 Şubat'ta hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Somali'de Eş-Şebab örgütünün üst düzey komutanı, ABD'nin hava saldırısında öldürüldü
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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