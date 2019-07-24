Haberler» Dünya» Haber

Somali'de güvenlik toplantısı yapılan başkanlık ofisinde patlama: 6 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki belediye başkanlığı binasında bugün düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, belediye başkanı da yaralandı.

24.07.2019 23:56 Somali'de güvenlik toplantısı yapılan başkanlık ofisinde patlama: 6 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki belediye başkanlığı binasında bugün düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, belediye başkanı da yaralandı.

Patlama Mogadişu'da Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. Belediye başkanın ofisinde düzenlenen güvenlik toplantısı sırasında meydana gelen patlamada, aralarında bölge valisi ve başkan danışmanların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Patlamada aralarında Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman'ın da bulunduğu 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken; patlamanın canlı bomba mı, yoksa daha önce odaya kurulmuş bir düzenekle mi yapıldığı araştırılıyor.



Mogadişu, Somali, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
01:22   Sibirya'da ikinci Çernobil tehlikesi: "Terk edilmiş fabrika çevre felaketine yol açabilir"
23:59   İngiltere'nin yeni başbakanı Johnson'dan 'Brexit' mesajları
23:59   Özel Savcı Mueller: Trump'ı temize çıkarmadım
23:56   Somali'de güvenlik toplantısı yapılan başkanlık ofisinde patlama: 6 ölü
23:22   Lübnanlı rock grubu Mashoru' Leila 'dine hakaret' ile suçlanıyor
23:22   Emekli albay tartıştığı Belaruslu diplomatı vurdu, ardından intihar etti
23:10   Meksika'da helikopter düştü: 4 ölü