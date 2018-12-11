Somali'de Güvenoyu Krizi Sürüyor

Somali
'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu
'nun güvenoyunun geri alınması için meclise sunulan önerge bozuldu.
Somali'de 92 milletvekili, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah
Fermacu'ya verilen güvenoyunun geri alınması için Meclis Başkanı Mohamed Mursal'a önerge sunmuştu. Federal yönetimin kanunları ihlal ettiğini ve görevini kötüye kullandığını iddia eden milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Fermacu
'nun güvenoyunun geri alınması için meclise önerge sunmuş, Meclis Başkanı Mohamed Mursal Şeyh Abdurahman ise yaptığı açıklamada önergeyi kabul ettiğini söylemişti. Öte yandan meclis başkanı yardımcıları önergenin yasal olmadığını söyleyerek meclis başkanına karşı gelmişti. Meclis Başkanlığı Genel Sekreteri Abdülkerim Haji Abdi Buux bugün yaptığı açıklamada, 14 milletvekilinin önergeyi yalanlaması ile önergenin kabul edilmesi için yeterli sayıya ulaşılamadığından dolayı Cumhurbaşkanı Farmacu'ya karşı güvenoyunun geri alınması için önergenin bozulduğunu açıkladı. Açıklamanın devamında "Sayın meclis başkanı dün kabul ettiğimiz önergede meclis kanuna göre 92 milletvekili önergeyi sundu ve geçerli olduğundan dolayı önergeyi kabul ettik ancak 14 milletvekili önergede imza attıklarını yalanlamasının üzerine sayı 92'den 78 düştü. Fermacu'nun güvenoyunun geri alınması bozuldu" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Meclis başkanının açıklama yapması bekleniyor. - MOGADİŞU
Milletvekili,Muhammed Abdullah Fermacu,Cumhurbaşkanı,Somali
11 Aralık 2018 Salı 13:50