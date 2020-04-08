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Somali'de korona virüsten ilk ölüm

Somali'de korona virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı bildirildi.

08.04.2020 21:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:53
Somali'de korona virüsten ilk ölüm
Somali 'de korona virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı bildirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 87 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül korona virüs nedeniyle Somali'de ilk ölüm gerçekleşti.

Somali Sağlık Bakanı Fawziya Abikar Nur Twitter'dan yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle gerçekleşen ölümü doğruladıklarını ifade etti. Bakan Nur, 4 yeni virüs vakasının tespit edildiğini ve ülke genelinde vaka sayısının 12'ye yükseldiğini kaydetti. - MOGADİŞU

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Somali, Güncel
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