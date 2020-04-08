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Somali'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm yaşandı.

08.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:00
Somali'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Doğu Afrika ülkelerinden Somali 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm yaşandı.
Somali Hükümet Sözücüsü İsmail Mukhtar Orongo, AA muhabirine, 58 yaşındaki bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve bunun virüsten ilk ölüm olduğunu belirtti.
Orongo, hastanın 3 yıldır yurt dışına seyahat etmediğini ifade ederek, virüse yakalanmasının Sağlık Başkanlığı tarafından tespit edildiğini kaydetti.
Somali'de şimdiye kadar 12 Kovid-19 vakası görüldü.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika'nın verilerine göre, kıta genelinde 10 bin 420 vaka görülürken, ölü sayısı 517'ye ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hükümet, Afrika, Somali, Güncel
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