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Somali'de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin kaldığı SYL Otel'e düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken 2 millekvekili yaralandı.

10.12.2019 23:15 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:15Somali'de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü

'nin başkenti 'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin kaldığı SYL Otel'e düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken 2 millekvekili yaralandı. Saldırıyı El Şebap örgütü üstlendi.

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin bulunduğu öğrenilen SYL Otel'e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otelde kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 milletvekilinin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı El Şebap örgütü üstlenirken, örgüt üyesi 2 kişi de cansız ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin polis üniformasıyla otele doğru yaklaştığı ve el bombalarıyla otele saldırdıkları duyuruldu. Güvenlik güçleri, otelde kalan 100 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı.



Mogadişu, Ak Saray, Somali, Dünya

Kaynak: DHA

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