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Somali'de muhalefetten hükümeti devirme tehdidi

Somali'de 6 muhalif partinin altında toplandığı Ulusal Partiler Forumu (FNP) Başkanı ve eski Somali Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed, mevcut hükümeti "hukuksuz uygulamaları" nedeniyle devirecekleri tehdidinde bulundu.

11.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:14Somali'de muhalefetten hükümeti devirme tehdidi
'de 6 muhalif partinin altında toplandığı Ulusal Partiler Forumu (FNP) Başkanı ve eski Somali Şerif Şeyh Ahmed, mevcut hükümeti "hukuksuz uygulamaları" nedeniyle devirecekleri tehdidinde bulundu.
Eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la selin vurduğu Beledweyne şehrine gitmek isterken yetkililer tarafından engellenmeye çalışıldığını ileri süren Ahmed, sonrasında yaptığı basın toplantısında, hükümeti eleştirdi.
Garowe Online'ın haberine göre, hükümetin muhalefete yönelik "gözdağı" ve "baskılarının" şiddetli sonuçları olacağını dile getiren Ahmed, hükümetinin yasaları çiğnemeye devam etmesi halinde koltuğundan edileceğini söyledi.
Ahmed, Mogadişu'nun daha önce yasa dışı milisler, Etiyopyalı güçler ve Eş-Şebab tarafından kontrol edildiğini ve tüm bu güçlerin buradan kovulduğunu ifade ederek federal hükümetin de böyle devam etmesi halinde ortadan kaldırılacağını belirtti.
Somali'de geçen ay iki eski cumhurbaşkanının başını çektiği partiler ve dört muhalif parti, Ulusal Partiler Forumu (FNP) adıyla hükümete karşı birleşmişti.
Muhalefet ve iktidar arasında daha önce de Jubaland eyaletinde yapılan başkanlık seçimleri sonrası getirilen seyahat yasağıyla tansiyon yükselmişti.

Cumhurbaşkanı, Mogadişu, Somali, Güncel

Kaynak: AA

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