13 Mart 2019, 19:03
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Somali'de Pazara Bombalı Saldırı: 5 Ölü

Somali

Somali'nin güneybatısındaki bir canlı hayvan pazarında el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin güneybatısındaki bir canlı hayvan pazarında el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Pazarın yaklaşık 30 kilometre uzağında yer alan Baidoa şehri sözcülerinden Nuradin Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'ın pazarda alışveriş halinde olan masum insanlara el yapımı patlayıcılarla saldırdığını söyledi.

Yusuf, saldırıda 5 kişinin öldüğünü dile getirdi.

Patlamalar nedeniyle 40'tan fazla kişinin de yaralandığını belirten Yusuf, yaralalıların bölgedeki hastanelere nakledildiğini kaydetti.

Eş-Şebab, saldırının sorumluluğunu üslendi. Somali, Güncel
Kaynak: AA