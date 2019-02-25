Somali'de Silahlı Saldırı: 8 Ölü

Somali
'nin güneyindeki Güneybatı Somali eyaletinde temizlik işçilerini hedef alan silahlı saldırıda 8 kadın hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, özerk yönetime sahip Güneybatı Somali eyaletinin Hava Abdi bölgesinde bir temizlik kampanyasına katılan temizlik işçisi 8 kadın, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.
Saldırıda yaralananların da olduğu belirtilirken, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Güneybatı Somali eyaletinden bir yetkili, saldırıdan terör örgütü Eş-Şebab'ın sorumlu olduğunu belirtirken, Aşağı Şebelle Bölgesi Başkanı Muhammed İbrahim
de saldırının genelde savunmasız sivilleri hedef alan Eş-Şebab örgütünün parmak izlerini taşıdığını ifade etti.
Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.
Somali, Güncel
Kaynak: AA