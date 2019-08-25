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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a operasyon: 18 ölü

Somali'de terör örgütü eş-Şebab'a karşı hükümet ve ABD güçleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonda 18 terörist öldürüldü.

25.08.2019 16:34 Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a operasyon: 18 ölü
Somali'de terör örgütü eş-Şebab'a karşı hükümet ve ABD güçleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonda 18 terörist öldürüldü.
Somali Ordu Radyosu'ndan nakledilen habere göre, hükümet ve ABD güçleri, Aşağı Şabelle bölgesinde Şebab örgütünün kalelerinden birine operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında iki komutanın da olduğu 18 Şebab militanı öldü.
Saldırıda ölen komutanlardan birinin, Kenya tarafından aranan ve başına 1 milyon dolar ödül koyulan "Şehadet Taburu" Başkanı Muhammed Tubu ile örgüt içindeki yabancı teröristlere yardım biriminden sorumlu Ömer Mehd Kertay olduğu ifade edildi.

Somali, Güncel

Kaynak: AA

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