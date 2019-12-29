Somali'de terör saldırısında ölen 2 Türk'ün cenazesi getiriliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazeleri ile 16 Somalili yaralının Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşımızın naaşını ve yaralanan 16 Somalili kardeşimizi tedavi için Türkiye'ye getirecek olan TSK'ya ait uçağımız Mogadişu'dan havalandı" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların sedye ile taşınması

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