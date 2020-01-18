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Somali'de Türk müteahhitlere bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk vatandaşlarının bulunduğu restorana bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.

18.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:56Somali'de Türk müteahhitlere bombalı saldırı
'nin başkenti 'da Türk vatandaşlarının bulunduğu restorana bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kuzeybatısında yer alan Afgoye bölgesinde Türk vatandaşlarının bulunduğu restorana bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Türk müteahhitlerin hedef alındığı belirtildi. Polis memuru Nur Ali, "Hızla gelen bomba yüklü bir araç Türk mühendislerin ve Somali polisinin bulunduğu restorana daldı" ifadelerini kullandı. - MOGADİŞU

Mogadişu, Somali, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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