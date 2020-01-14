Haberler » Güncel » Somali'de Türkleri koruyan güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı - Haber

Somali'de Türkleri koruyan güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Somali'de yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak ettirilmesi sonucu, Türk vatandaşlarını koruyan 3 Somalili askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

14.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:24Somali'de Türkleri koruyan güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
'de yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak ettirilmesi sonucu, Türk vatandaşlarını koruyan 3 Somalili askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
yetkilisi Abdi Mohamud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşağı Şabel bölgesinin Elasha Biyaha mıntıkasında yol çalışmaları yapan bir şirkette çalışan Türkleri koruyan güvenlik görevlilerine bombalı saldırı yapıldığını belirtti.
Mohamud, bombanın güvenlik konvoyunun geçişi sırasında patlaması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını kaydetti.
Çalışanların, başkent 'yu Afgoye kentine bağlayan yol projesinde görev aldığı öğrenildi.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği saldırıyı doğrularken hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini açıkladı.
Mogadişu'da 28 Aralık'ta yapılan bombalı saldırıda 2'si Türk 85 kişi hayatını kaybetmişti.

Mogadişu, Somali, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:40  Yaşlı kadının çekicinin kaldırdığı araçtan düşme anı kamerada
16:40  Adıyaman'da motosiklet hırsızlığına 4 gözaltı
16:40  BM: Çöl çekirgeleri gıda güvenliği için benzeri görülmemiş bir tehdit
16:40  Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı
16:39  ABD BÜYÜKELÇİSİ EKREM İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
14.01.2020 16:42:44