Somali'deki Bombalı Saldırı

Kaynak: AA

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, dün bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.Somali polisinden yapılan açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda ölü sayısının 18'e çıktığı, en az 40 kişinin de yaralandığı belirtildi.AP'nin haberine göre, polis yetkililerinden Muhammed Hüseyin, Mekke-i Mükerreme Oteli yakınındaki bombalı saldırının ardından, güvenlik güçleriyle otel yakınında bulunan bir binadaki silahlı saldırganlar arasında gece başlayan çatışmanın halen sürdüğünü belirtti.Terör örgütü Eş-Şebab internet sitesinde yer alan açıklamada, hükümet yetkilileri ve subayların bulunduğu Mekke-i Mükerreme Oteli'nin hedef alındığı kaydedilmişti.Üst düzey isimlerin ikamet ettiği otel, daha önce de benzer saldırılara uğramıştı.