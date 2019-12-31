Haberler » Güncel » Somali'deki bombalı saldırıyı terör örgütü Şebab üstlendi - Haber

Somali'deki bombalı saldırıyı terör örgütü Şebab üstlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıyı terör örgütü eş-Şebab üstlendi.

31.12.2019 00:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 00:20 Somali'deki bombalı saldırıyı terör örgütü Şebab üstlendi
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıyı terör örgütü eş-Şebab üstlendi.
Örgüte yakın "Somali Mimo" adlı internet sitesinde yer alan ve Şebab sözcüsüne ait olduğu belirtilen ses kaydında, bombalı saldırı üstlenildi.
Mogadişu'da cumartesi günü düzenlenen bombalı saldırıda aralarında 2 Türk vatandaşının da olduğu 81 kişi hayatını kaybetmişti.
Türkiye Sağlık Bakanlığı da saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi Somali'ye göndermişti.
Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirilmişti.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:04   Adana'da tarihi konak çöktü - Haber
01:02   Karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı - Haber
00:54   Açlık grevindeki Filistinli tutuklunun sağlık durumu kötüleşti - Haber
00:54   Başkan Kaplan, yeni yılda çocukları unutmadı - Haber
00:45   Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret - Haber
00:02   Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Haber
23:50   Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Haber
22:58   Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Haber
22:19   İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
31.12.2019 01:17:39