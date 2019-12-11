Haberler » Güncel » Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktı - Haber

Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin kaldığı SYL Otel'e düzenlenen silahlı saldırıda 5 saldırgan ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi dahil toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

11.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:03Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktı

'nin başkenti 'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin kaldığı SYL Otel'e düzenlenen silahlı saldırıda 5 saldırgan ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi dahil toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

El Şebap örgütünün üstlendiği saldırı, Somali güvenlik güçlerinin 7 saatin sonunda saldırıyı düzenleyen 5 kişiyi etkisiz hale getirmesiyle sona erdi.

Yerel medya, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin, polis üniformasıyla otele doğru yaklaştığı ve el bombalarıyla otele saldırdıklarını duyurdu.

Görüntü Dökümü

----------------

-Saldırı sonrası otelin içinden görüntü

-Hasar görmüş ve masalar

GECE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER: DGS: 10.12.2019 - Saat: 22.56 - Kodu : 191210236



Ak Saray, Mogadişu, Somali, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34 ADALAR FAYTON RAPORUNUN SONUCUNU BEKLİYOR - Haber
11:34 Malkara'da "sürü yönetimi elemanı kursu" açıldı - Haber
11:34 Hem muhtar hem antrenör - Haber
11:30 İstanbul'da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor - Haber
11:29 Başkan Çerçioğlu, "Amatör denizciliğe önem veriyoruz" - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
10:11 Kepçeyle "akrobatik" hareketler yapan operatöre ceza - Haber
09:37 Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı - Haber
11.12.2019 11:40:15