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Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin kaldığı SYL Otel'e düzenlenen silahlı saldırıda 5 saldırgan ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi dahil toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

11.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:15Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktı

'nin başkenti 'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin kaldığı SYL Otel'e düzenlenen silahlı saldırıda 5 saldırgan ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi dahil toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

El Şebap örgütünün üstlendiği saldırı, Somali güvenlik güçlerinin 7 saatin sonunda saldırıyı düzenleyen 5 kişiyi etkisiz hale getirmesiyle sona erdi.Yerel medya, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin, polis üniformasıyla otele doğru yaklaştığı ve el bombalarıyla otele saldırdıklarını duyurdu.



Ak Saray, Mogadişu, Somali, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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