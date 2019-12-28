Somali'deki patlamada Denizlili kepçe operatörü yaşamını yitirdi (2) - Yeniden

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' Somali'deki patlamada ölen iki Türk'ün Denizli'deki evlerinde yas' başlıklı haberimizi Mustafa Yalman'ın yaşamını yitirdiği bilgisini çıkartarak yeniden servis ediyoruz.

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(YENİDEN)

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, - SOMALİ'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda, yol yapım çalışmasında kepçe operatörü olarak çalışan Denizlili Mehmet Kaplan, hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu 'da bu sabah saatlerinde düzenlenen bombalı araçla saldırıda, Denizlili Mehmet Kaplan (48) yaşamını yitirdi. Terör saldırısında hayatını kaybeden Kaplan'ın acı haberi, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Kaplan Ailesi'nin yaşadığı apartmana Türk bayrağı asıldı. Sarayköy Belediyesi tarafından ise taziye çadırı kuruldu.

Acı haberi duyan Kaplan'ın yakınları evine akın etti. Kaplan'ın eşi Çiğdem Kaplan (41) ve kızı Reyyan Kaplan (17) apartmanın önünde gözyaşı döktü. Oğul Hulusi Kaplan (23) ise taziyeleri kabul etti. Hayatını kaybeden Kaplan'ın yaklaşık 2 ay önce kepçe operatörü olarak Mogadişu'ya gittiği ve yol yapım çalışmasında çalıştığı öğrenildi. Terör saldırısına kurban giden Kaplan'ın 1 yaşında Sevdenur isimli bir kız çocuğunun da bulunduğu öğrenildi.

Mehmet Kaplan'ın kardeşi Ekrem Kaplan, terör saldırısında ağabeyini kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, "2 ay önce gitmişti. Bugün 08.00 sıralarında bomba patlaması sonucu hayatını kaybetmiş. Cenazemizin ne zaman geleceği belli değil. Konsolosluktan haber bekliyoruz. Somali'de kepçe operatörüydü. Orada yol yapımında çalışıyordu. 2 kızı bir oğlu vardı. Burada da daha önceden kepçe operatörü olarak çalışıyordu. Hayat şartlarından dolayı, burada kazandığı para yetmiyordu. Bir umut oraya gitmişti. Umutlarımız hayallerimiz suya düştü. Abimi kaybettiğimiz için üzgünüm" dedi.

Öte yandan aynı bombalı saldırıda Denizlili Mustafa Yalman'ın da yaşamını yitirdiği bilgisinin doğru olmadığı bildirildi.