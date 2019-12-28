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Somali'deki patlamada ölen iki Türk'ün Denizli'deki evlerinde yas

SOMALİ'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda, hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının, buradaki yol yapım inşaatında çalışan Denizlili Mehmet Kaplan ile Mustafa Yalman olduğu bildirildi.

28.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:55 Somali'deki patlamada ölen iki Türk'ün Denizli'deki evlerinde yas

SOMALİ'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda, hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının, buradaki yol yapım inşaatında çalışan Denizlili Mehmet Kaplan ile Mustafa Yalman olduğu bildirildi. Kaplan ve Yalman'ın ailelerine acı ulaştı.

'nin başkenti Mogadişu'da bu sabah saatlerinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ilk belirlemelere göre 76 kişiden 2'sinin, Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Türklerin, bölgede yol yapım çalışmasını yürüten firmada görevli Mehmet Kaplan ve Mustafa Yalman olduğu bildirildi. İş makinesi olarak şantiyede çalışan Kaplan ve Yalman'ın Denizli'deki ailelerine acı haber ulaştı. Mehmet Kaplan ve Mustafa Kaplan'ın öldüğünü öğrenen yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.



Mehmet Kaplan, Somali, Güncel

Kaynak: DHA

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