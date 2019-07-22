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Somali'deki patlamada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Somali'de Mogadişu Havalimanı yolunda meydana gelen patlamada ölü sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi.

22.07.2019 16:29 Somali
Somali'de Mogadişu Havalimanı yolunda meydana gelen patlamada ölü sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün öğle saatlerinde Mogadişu Havalimanı'na giden K4 yolu üzerindeki ilk kontrol noktasında bomba yüklü araç patlatıldı. Sağlık kaynaklarından yapılan açıklamada, patlamada ölenlerin sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi. Saldırıda 28 kişinin yaralandığı, 12 kişinin durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

Patlamanın, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a gitmek üzere yola çıkan Somalili hacı adaylarının havalimanı yolunda olduğu sırada gerçekleştiği bildirildi.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. - MOGADİŞU
Kaynak: İHA
Mogadişu, Somali, 3. Sayfa

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