Somali'deki patlamada yaralanan tıp öğrencisi, kurtarılamadı

SOMALİ'nin başkenti Mogadişu'daki terör saldırısında yaralandıktan sonra getirildiği Ankara'da tedavi altına alınan tıp fakültesi öğrencisi Amina Osman Kheyre (27) hayatını kaybetti. Amina Osman Kheyre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katıldığı tören ile Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçen cumartesi günü bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında yaralanan 16 Somalili, uçakla Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan tıp fakültesi öğrencisi Amina Osman Kheyre, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Genç kız için Ankara'da Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanında Somali Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed, Cibuti Büyükelçisi Aden Hussein Abdullahi ile çok sayıda Somali ve Türk vatandaşı katıldı. Öğle kılınan cenaze namazının ardından Amina Osman Kheyre'nin cenazesi, Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

'SOMALİ'DE VATANDAŞLARINA HİZMET EDECEKTİ'

Bakan Koca, cenazeden sonra terör saldırısında kızını kaybeden Shamso Hassan Abtido'e başsağlığı diledi. Bakan Koca, burada yaptığı açıklamasında, patlamadan sonra 20 kişilik sağlık ekibini Somali'ye gönderdiklerini ve dönüşlerinde 16 yaralıyı Türkiye'ye getirdiklerini söyledi. Bakan Koca, "16 yaralıdan birisi yapılan bütün müdahalelere rağmen kaybedildi. Bugün cenaze namazını kıldığımız Somalili kardeşimiz Amina Osman Kheyre isminde bir tıp fakültesi son sınıf öğrencisiydi. Gelecek yıl mezun olup, Somali'de vatandaşlarına hizmet edecek bir öğrenciydi. Amina aynı zamanda hem çalışan hem de okuyan bir öğrenciydi. Eczanede yarım gün çalışan ve kalan zamanda eğitimini gören bir öğrenciydi. Ailede 8 kardeşin tek çalışanıydı. Annesi Somali'ye götürmek istemediklerini, bu topraklarda defnedilmesini bizden talep ettiler. Bu çerçevede biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bundan böyle Amina her anlamda bizlere emanet" diye konuştu.

'ABLASINA İŞ SÖZÜ VERDİK'

Bakan Koca, Amina'nın bir ablası ile babasının da aynı patlamada yaralandığını belirterek, "Ablası ve babası Somali'de Recep Tayyip Erdoğan Uygulama ve Araştırma Hastanemizde tedavisi devam ediyor. Tek çalışan Amina olduğu için bu anlamda bir şey yapılabilir mi diye ailenin bir talebi oldu. Bununla ilgili işletme son sınıf öğrencisi olan, hastanemizde tedavisi devam eden ablasını da Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde işe başlatacağımızın sözünü verdik. Bakan Koca, diğer 15 yaralının ise tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

'İZMİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAYI LANETLİYORUM'

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi hekimi Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in öldürülmesine ilişkin ise, Bakan Koca şunları söyledi: "Bugün bir cani tarafından katledilen Torbalı İlçe Müdürü arkadaşımız Fuat Mehmet Park'ın cenazesi de İzmir'de defnediliyor. Bir bakan yardımcısı arkadaşımızı cenazeye katılım ve olayların takibi için bugün İzmir'e gönderdik. Bunun dışında doktor Harun Gülcemal arkadaşımızın eşi de cani tarafından katledildi. Onun da cenazesi bugün Sivas'ta defnediliyor. Buradan bu olayı lanetliyorum. Olayın ilk anından itibaren yakın takipçisi oldum. İçişleri ve Adalet Bakanlarımızla koordineli bir şekilde yakalanması için organize olduk. Bundan sonraki süreçte de olayın bizzat yakinen takipçisi olacağım."