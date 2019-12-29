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Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Sevi, Aydın'da toprağa verilecek

Somali'nin başkenti Magadişu'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Turan Sevi (67), Efeler Umurlu Mahallesi'nde toprağa verilecek.

29.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:42 Somali'deki saldırıda hayatını kaybeden Sevi, Aydın'da toprağa verilecek
'nin başkenti Magadişu'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Turan Sevi (67), Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı araçla saldırıda hayatını kaybeden Turan Sevi'nin acı haberi 'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberi duyan Sevi'nin yakınları evine akın etti. Hayatını kaybeden Sevi'nin 2 ay önce yol işleri formeni (şef) olarak Mogadişu'ya gittiği ve otoyol yapım çalışmasında çalıştığı öğrenildi. Somali'de hayatını kaybeden Mehmet Kaplan ile Turan Sevi'nin cenazelerinin Somali'den yola çıkarak Ankara'ya getirileceği ve oradan da memleketlerine gönderileceği öğrenildi.

Sevi'nin cenazesi Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Emirdoğan Mahallesi'nde Uluyol Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek. - AYDIN

Somali, Umurlu, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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