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Somali'deki saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen düzenlenen saldırıda ölü sayısı 20'ye yükseldi.

28.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:45 Somali'deki saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen düzenlenen saldırıda ölü sayısı 20'ye yükseldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Maliye Bakanlığına bağı bir gümrük merkezinin yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 20'ye yükseldi. Yaralı sayısının da artarak 30'a yükseldiği öğrenildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Polis, "20'den fazla sivilin öldüğünü doğrulayabilirim, çok daha fazla yaralı var" ifadelerini kullandı. - MOGADİŞU

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Kaynak: İHA

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