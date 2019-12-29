Haberler » Güncel » Somali'deki terör saldırısı - 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananları Türkiye'ye getirecek uçak... - Haber

Somali'deki terör saldırısı - 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananları Türkiye'ye getirecek uçak...

Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını tedavi için Türkiye'ye getirecek uçak havalandı.

29.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:50
'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını tedavi için 'ye getirecek uçak havalandı.
Aden Adde Uluslararası Havalimanından TSİ 15.00'te havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağını, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Oğuz Yılmaz, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığından askeri yetkililer ile öteki ilgililer uğurladı.
Türkiye'ye getirilecek 2 Türk vatandaşına ait cenazeler, ailelerine teslim edilecek. Saldırıda yaralananlar arasında yer alan 16 kişi de Türkiye'deki hastanelerde tedavi altına alınacak.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekip dün Somali'ye gönderilmişti.
Somali'deki terör saldırısı - 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananları Türkiye'ye getirecek uçak...

Türkiye, Somali, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22   Bakan Koca: Yaralıları taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti - Haber
17:22   CHP Hanönü İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı - Haber
17:22   Antalya-Konya yolunda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı - Haber
17:20   Japonya'da içinde cesetlerin bulunduğu tekne sahile vurdu - Haber
17:20   Kırşehir'de hentbol vefa maçı düzenlendi - Haber
15:53   Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:42   Büyükçekmece Kaymakamlığı, muhtarların Kanal İstanbul aleyhine konuşmasının yasaklandığı iddialarını yalanladı - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
29.12.2019 17:32:24