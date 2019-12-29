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Somali'deki terör saldırısı - 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananları Türkiye'ye götüren uçak (2)

Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını tedavi için Türkiye'ye getirecek uçak havalandı.

29.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:52
'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını tedavi için 'ye getirecek uçak havalandı.
Aden Adde Uluslararası Havalimanından TSİ 15.00'te havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağını, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Oğuz Yılmaz, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığından askeri yetkililer ile öteki ilgililer uğurladı.
Türkiye'ye getirilecek 2 Türk vatandaşına ait cenazeler, ailelerine teslim edilecek. Saldırıda yaralananlar arasında yer alan 16 kişi de Türkiye'deki hastanelerde tedavi altına alınacak.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekip dün Somali'ye gönderilmişti.
Somali'deki terör saldırısı - 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananları Türkiye'ye götüren uçak (2)

Türkiye, Somali, Güncel

Kaynak: AA


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