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Somali'deki terör saldırısında ölen 2 Türk'ten Turan Sevi, Aydın'da toprağa verildi

SOMALİ'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bomba yüklü araç saldırısında ölen 2 Türk vatandaşından 67 yaşındaki Turan Sevi, memleketi Aydın'da gözyaşları arasında toprağa veridi.

31.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:01 Somali'deki terör saldırısında ölen 2 Türk'ten Turan Sevi, Aydın'da toprağa verildi

SOMALİ'nin başkenti 'da düzenlenen bomba yüklü araç saldırısında ölen 2 Türk vatandaşından 67 yaşındaki Turan Sevi, memleketi 'da gözyaşları arasında toprağa veridi.

'nin başkenti Mogadişu'da geçen cumartesi günü düzenlenen terör saldırısında, onlarca kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda ölenler arasında buraya çalışmaya giden Türk vatandaşlarından kepçe operatörü Mehmet Kaplan (48) ile usta başı Turan Sevi de yer aldı. Ölen Türk vatandaşlarından, evli, 3 çocuk ve 6 torun sahibi Turan Sevi'nin cenazesi, Türkiye'ye getirildi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna konulan Turan Sevi için cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi morgtan alınan cenaze, ilk olarak helallik alınmak üzere Emirdoğan Mahallesi'ndeki evine ardından Umurlu Mahallesi Çarşı Camisi'ne götürüldü. Sevi'nin tabutu başına gelen eşi Halide Sevi, kızları Dilek Akbaş, Demet Keser ve Gülden Girgin, damatları ve torunları gözyaşı döktü. Gözyaşlarına hakim olamayan ve ayak durmakta zorlanan eşi Halide Sevi'yi, sağlık ekipleri sakinleştirerek kontrol altında tuttu. Torunlarından Eymen Girgin, dedesinin tabutunun başından ayrılmayarak fotoğrafını ve tabutunu okşadı. Öğlen kılınan namazın ardından Sevi, Umurlu Mahallesi Çarşı Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazına AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ve Efeler İlçe Kaymakamı Cemal Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Turan Sevi'nin 2 ay önce Somali'ye gittiği ve giderken ailesine 'Bu son gidişim' dediği belirtildi. Sevi'nin döndüğünde 5 yıl önce aldığı bahçeli evde yaşama hayali kurduğu öğrenildi. Eşi Halide Sevi'nin taziyeleri kabul ederken, "Bizi bırakıp nerelere gittin" diye gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  

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Cenaze namazından görüntü

Eşi Halide Sevi, kızları Dilek Akbaş, Demet Keser, Gülden Girgin

Damatları ve torunları gözyaşı dökmesi

Torunu Eymen Girgin'in tabutu ve fotoğrafa sevmesi

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

 



Mogadişu, Somali, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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