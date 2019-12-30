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Somali'deki terör saldırısında ölen iki Türk'ün cenazesi yarın defnedilecek

Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Kaplan ve Turan Sevi'nin cenazesinin yarın toprağa verileceği bildirildi.

30.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:48 Somali'deki terör saldırısında ölen iki Türk'ün cenazesi yarın defnedilecek
Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Kaplan ve Turan Sevi'nin cenazesinin yarın toprağa verileceği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mehmet Kaplan'ın cenazesi, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri uçakla Etimesgut Askeri Havalimanı'na dün akşam getirildikten otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.
Otopsi işlemeleri tamamlanan Kaplan'ın bugün planlanan cenaze töreni yarına alındı.
Turan Sevi'nin cenazesi de ailesi tarafından alınarak Aydın'ın Efeler ilçesine getiriliyor. Cenazenin yarın öğle vakti Umurlu Mahallesi'ndeki Uluyol Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, 2'si Türk vatandaşı 76 kişi hayatını kaybetmişti.
Ölen Türk vatandaşlarının Denizli'nin Sarayköy ilçesinden 2 ay önce bu ülkeye çalışmaya giden Mehmet Kaplan (47) ile Aydın'ın Efeler ilçesinden Turan Sevi (67) olduğu belirtilmiş, cenazeler dün gece Türkiye'ye getirilmişti.

Güncel

Kaynak: AA

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