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Somali'deki terör saldırısında ölen Turan Sevi, Aydın'da toprağa verildi

SOMALİ'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ölen 2 Türk'ten Turan Sevi (67), memleketi Aydın'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

31.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:50 Somali'deki terör saldırısında ölen Turan Sevi, Aydın'da toprağa verildi

SOMALİ'nin başkenti 'da düzenlenen bombalı saldırıda ölen 2 Türk'ten Turan Sevi (67), memleketi 'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mogadişu'da geçen cumartesi günü düzenlenen terör saldırısında onlarca kişi yaşamını yitirirken, ölenler arasında buraya çalışmaya giden Türk vatandaşı kepçe operatörü Mehmet Kaplan (48) ile ustabaşı Turan Sevi de yer aldı. Türkiye'ye getirilen Sevi'nin cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Evli, 3 çocuk ve 6 torun sahibi Turan Sevi Turan Sevi için cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi morgdan alınan Sevi'nin cenazesi Emirdoğan Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından cenaze Umurlu Mahallesi Çarşı Camii'ne götürüldü. Cenaze namazına AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ve Efeler İlçe Kaymakamı Cemal Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı. Eşi Halide Sevi, kızları Dilek Akbaş, Demet Keser ve Gülden Girgin, damatları ve torunları Sevi'nin tabutu başında gözyaşı döktü. Ayak durmakta zorlanan Halide Sevi'yi, sağlık ekipleri sakinleştirerek kontrol altında tuttu. Torunlarından Eymen Girgin, dedesinin tabutunun başından ayrılmayarak fotoğrafını ve tabutunu okşadı. Öğleyin kılınan namazın ardından Sevi, Umurlu Mahallesi Çarşı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan Turan Sevi'nin 2 ay önce 'ye gittiği ve giderken ailesine 'Bu son gidişim' dediği belirtildi. Sevi'nin döndüğünde 5 yıl önce aldığı bahçeli evde yaşama hayali kurduğu öğrenildi. 



Mogadişu, Somali, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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