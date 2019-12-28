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Somali'deki terör saldırısını Eş-Şebab üstlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada ölü sayısının 80'in üzerinde olduğu bildirildi.

28.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:41
'nin başkenti 'daki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada ölü sayısının 80'in üzerinde olduğu bildirildi. Saldırıyı ise terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Başkent Mogadişu'da sabah saatlerinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 80'i geçti. 100'ün üzerinde de yaralı olduğu belirtildi. Türkiye'nin Somali Büyükelçiliği, hayatını kaybedenler arasında 2 Türk vatandaşının olduğunu aktardı. Saldırıyı ise terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Sabah saatlerinde kalabalık bir otobüs durağına terör örgütü Eş-Şebab mensubu saldırganların patlayıcı dolu araçla bölgeye girdiği, Türk mühendislerin aracının geçişi esnasında bomba yüklü aracın infilak ettirildiği belirtildi. Patlamada bölgeden geçen otobüslerin içinde bulunan insanlar, öğrenciler, güvenlik güçleri ve 2 Türk mühendis olmak üzere 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 100'ün üzerinde yaralının olduğu ve en yakın hastanelere sevk edildiği belirtildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, polis bölgeyi trafiğe kapattı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Öte yandan, 2017 yılında Somali tarihinde en büyük patlamalardan biri yaşanmış ve 550 kişi hayatını kaybetmişti.
(İHA)
Somali'deki terör saldırısını Eş-Şebab üstlendi

Mogadişu, Somali, Güncel

Kaynak: İHA


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