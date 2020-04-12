Somali'den AA'ya 100. yıl tebriği

Somali hükümeti, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA yönetimi ve çalışanlarını tebrik etti.

Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Abdinur Muhammed Ahmed tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Somali'nin zafer ve yükselişiyle ilgili haberlerin yurt içi ve yurt dışında duyurulmasında Anadolu Ajansının kritik rolünün Somali hükümeti ve halkı tarafından takdir edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumu olarak Anadolu Ajansının Türkiye ile Somali halkı arasındaki kardeşliğin pekiştirilmesinde kilit ve tamamlayıcı rolü bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

AA'nın iki ülkenin kurumları arasındaki iş birliğini de artırdığı vurgulanan açıklamada, "Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali ziyareti dahil ülkemizin tarihi dönüm noktalarında hep bizimle oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca AA'nın Somali medyasının gelişmesi ve büyümesine de katkı sağladığının, özellikle yanlış bilgi ile propagandaya karşı destek verdiğinin altı çizildi.

Açıklamada, AA'nın başarılarının devam etmesi ve Somali'nin yolculuğunda beraber yürünmesi temennisinde bulunuldu.