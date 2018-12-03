Somali'den Eskişehir'e İş Birliği Arayışı

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:36



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:36

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) iş birliğiyle geçen ay düzenlenen Eskişehir-Afrika Ülkeleri Sanayi, Turizm ve İş Konseyi meyvelerini vermeye başladı.TÜMSİAD Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir-Afrika Ülkeleri Sanayi, Turizm ve İş Konseyi toplantılarına katılan Somali Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi Mohamed Adam ve Somalili iş adamı Mash General Trading Mohamed Ahmed, 20 gün aradan sonra yeniden geldiği kentteki fabrika ve firmalara ziyaretler gerçekleştirdi, ikili iş görüşmeleri yaptı.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜMSİAD Şube Başkanı Ali Engiz, düzenledikleri etkinliklerin sonuçlarını vermeye başladığını belirterek, iş insanlarının iş birliği arayışı için kente gelmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.Bütçeden ayrılan teşvik ve yatırım tutarlarının şirketlere can suyu olacağını ve dışa bağımlılığı azaltacağını aktaran Engiz, "Her alanda yerlileşmenin vakti geldi. Teşvikler yatırımcıyı da üretime ve ihracata sevk edecek. Ürettikçe büyüyen ve sağlam adımlarla yürüyen bir ülke olacağız." yorumunu yaptı.