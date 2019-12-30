Haberler » Güncel » Somali İstihbarat Ajansı: Bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı - Haber

Somali İstihbarat Ajansı: Bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı

Somali istihbaratı, hafta sonu aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu onlarca kişinin ölümüne yol açan başkent Mogadişu'daki bombalı saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığını duyurdu.

30.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:06 Somali İstihbarat Ajansı: Bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı
istihbaratı, hafta sonu aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu onlarca kişinin ölümüne yol açan başkent 'daki bombalı saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığını duyurdu.
Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu'daki saldırıya ilişkin hazırlanan ön raporun hükümete sunulduğu belirtildi.
Saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığı ve yönetildiği aktarılan açıklamada, olayın aydınlatılması için bazı uluslararası istihbarat servisleriyle çalışılacağı kaydedildi.
81 kişinin öldüğü saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Mogadişu'da cumartesi günü gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmişti.
Türkiye Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi Somali'ye göndermişti.
Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirilmişti.

Mogadişu, Somali, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:34   Ayvalık'ta ev yangını - Haber
16:33   Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini... - Haber
16:33   (Beylikdüzü'nde çatı okulun bahçesine uçtu - Haber
16:33   DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 - Haber
16:33   İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Haber
16:00   Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
30.12.2019 16:35:37