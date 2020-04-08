Somali, Kovid-19 tanı laboratuvarı kurdu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphelilerine yapılan testleri teşhis için yurt dışına gönderen Somali, kendi tanı laboratuvarını kurdu.
08.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:44
Somali Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 testlerinin bundan böyle başkent Mogadişu 'da kurulan Ulusal Kamu Sağlığı Laboratuvarında sonuçlandırılacağını duyurdu.
Açıklamada, yeni laboratuvara ait fotoğraflar da paylaşıldı.
Şu ana kadar 8 vakanın görüldüğü ülke, teknik yetersizlik nedeniyle yaptığı testleri Kenya'daki sağlık merkezlerine gönderiyordu.
Kaynak: AA