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Somali, Kovid-19 tanı laboratuvarı kurdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphelilerine yapılan testleri teşhis için yurt dışına gönderen Somali, kendi tanı laboratuvarını kurdu.

08.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:44
Somali, Kovid-19 tanı laboratuvarı kurdu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphelilerine yapılan testleri teşhis için yurt dışına gönderen Somali , kendi tanı laboratuvarını kurdu.
Somali Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 testlerinin bundan böyle başkent Mogadişu 'da kurulan Ulusal Kamu Sağlığı Laboratuvarında sonuçlandırılacağını duyurdu.
Açıklamada, yeni laboratuvara ait fotoğraflar da paylaşıldı.
Şu ana kadar 8 vakanın görüldüğü ülke, teknik yetersizlik nedeniyle yaptığı testleri Kenya'daki sağlık merkezlerine gönderiyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: Mogadişu, Twitter, Somali, Güncel
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