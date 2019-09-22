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Somali'nin güneyinde askeri üsse intihar saldırısı: 8 ölü

Somali'nin güneyinde askeri üssün hedef alındığı intihar eyleminde 8 asker hayatını kaybetti.

22.09.2019 15:54Somali'nin güneyinde askeri üsse intihar saldırısı: 8 ölü
Somali'nin güneyinde askeri üssün hedef alındığı intihar eyleminde 8 asker hayatını kaybetti.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, silahlı saldırganlar, Aşağı Şabelle bölgesindeki El-Saliini yakınlarındaki askeri üssün girişinde intihar saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırının ardından güvenlik güçleriyle teröristler arasında saatlerce çatışma yaşandı.
Çatışmada ilk belirlemelere göre 8 asker yaşamını yitirirken, bazıları da yaralandı. Bazı saldırganlar da etkisiz hale getirildi.
Saldırının sorumluluğunu terör örgütü eş-Şebab üstlendi.
Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Somali, Güncel

Kaynak: AA

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