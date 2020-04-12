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Somali'nin Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Somali Federal Cumhuriyeti'nin Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı Khalif Mumin Tohow, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

12.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:24
Somali'nin Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Somali Federal Cumhuriyeti'nin Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı Khalif Mumin Tohow, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Hirshabelle Eyaleti Başkan Yardımcısı Ali Gudlawe Hussein, yerel basına yaptığı açıklamada, şubatta İngiltere 'den dönen Tohow'a dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Hüssein, Tohow'un bugün başkent Mogadişu'daki hastanede virüsten yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Somali Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede şimdiye kadar 21 Kovid-19 vakası görüldü, 2 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Abdülhamit Gül, İngiltere, Somali, Güncel
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