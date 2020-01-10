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Somalı öğretmenden karatede altın madalya

Manisa'nın Soma ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Karacakaş İlkokulu öğretmeni Fuat Gökdere, İstanbul'da düzenlenen 33. Uluslararası Boğaziçi Karate Kupasında altın madalya kazandı.

10.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:04Somalı öğretmenden karatede altın madalya
Manisa'nın ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Karacakaş İlkokulu öğretmeni Fuat , İstanbul'da düzenlenen 33. Uluslararası Boğaziçi Karate Kupasında altın madalya kazandı.
Turnuvanın ardından Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Can'ı ziyaret eden Gökdere, Gençlik ve Bakanlığı, Dünya Karete Federasyonu ve Türkiye Karete Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 26 ülkeden 1357 sporcunun katıldığını belirterek, altın madalya kazanmanın kendisini çok mutlu ettiğini, öğretmenlik mesleği yanında karate ile uğraşarak başarılı olmanın da kendisine ayrı bir gurur yaşattığını söyledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Can da Gökdere'yi başarısından dolayı tebrik ederek, "Fuat Bey ilçemiz kırsal Karacakaş Mahallemizdeki ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor. Önemli bir müsabakadan böyle bir başarı ile dönmesi bizleri, camiamızı da mutlu etti." dedi.

Gökdere, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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