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Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sı Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla ülkeye getirildi. Uçak, akşam saatlerinde Başkent Ankara'ya indi.

29.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:35

'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı TSK'ya ait uçakla 'ye getirildi.

Sağlık Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekip oluşturuldu.

Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan dün saat 23.00'te kalkan Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, bugün saat 07.00'de Mogadişu'ya indi.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, saldırıda hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile yaralılardan 16'sı tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi

Türkiye, Somali, TSK, Güncel


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