03 Aralık 2018 Pazartesi 15:45



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:45

Somali'nin Jamhuriya Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Jamhuriya University of Science and Technology) Rektörü Mohamed Ahmed Mohamud, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencisi İsmail Mohamed Jamal ile birlikte Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'i makamında ziyaret etti.Türkiye ile Somali arasında, eğitim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesini ve ülkenin bu alanda atılımına katkı sağlamanın amaçlandığı ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da hazır bulundu."Somali Türkiye'den çok yardım ve destek gördü"Somali'nin yaşadığı iç savaşın ardından eğitim, ekonomi ve diğer alanlarda bitme noktasına geldiğini ifade eden Jamhuriya Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (JUST) Rektörü Mohamed Ahmed Mohamud, Somali'nin yeniden toparlanması için Türkiye'den birçok yardım ve destek gördüğünü belirtti. Rektör Mohamud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaretten bu tarafa Türkiye ile Somali'nin ilişkilerinin her geçen yıl daha da iyiye gittiğini vurguladı.Jamhuriya Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin eğitim verdiği bölümler ve kapasitesi hakkında bilgi veren Rektör Mohamud, üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin OMÜ'de lisansüstü ve doktora eğitimi alabilmesi için OMÜ ile bir iş birliği protokolü imzalamayı amaçladıklarını söyledi."İş birliği için her türlü imkanımız var"Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise OMÜ'de 325 Somalili öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Üniversitemizde yaklaşık 5 bin uluslararası öğrenciye eğitim veriliyor. 18 fakültemiz içerisinde de Jamhuriya Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde bulunan fakültelerin hepsi mevcut. Bu sayede iki üniversite arasında iş birliği daha kolay olacaktır. Gelecek lisansüstü ve doktora öğrencileri için her türlü imkanımız var" dedi.Somali ve Türkiye'nin ilişkilerinin gayet iyi olduğunu ve Somalileri sevdiklerini ifade eden Rektör Sait Bilgiç, "Ülkemizde olmanızdan çok memnunuz ve elimizden gelen her türlü yardıma ve iş birliğine hazırız. Somali Türkiye'nin kardeş ülkesidir ve hızla kalkınmasını, güçlenmesini, iç huzurunu sağlamasını önemsiyoruz" diye konuştu.Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ hakkında kapsamlı bilgi içeren katalog ve hediye takdim ederken Rektör Mohamed Ahmed Mohamud da üniversitesini tanıtan broşür ve hediyeyi Rektör Bilgiç'e takdim etti. - SAMSUN