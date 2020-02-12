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Somali ve Somaliland liderleri ilk kez buluştu

Somali'den bağımsızlığını ilan eden ve son dönemde tanınmak için lobi faaliyetlerini artıran özerk Somaliland yönetiminin Başkanı Musa Bihi ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ilk kez bir araya geldi.

12.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:44Somali ve Somaliland liderleri ilk kez buluştu
'den bağımsızlığını ilan eden ve son dönemde tanınmak için lobi faaliyetlerini artıran özerk Somaliland yönetiminin Başkanı Musa Bihi ve Somali Muhammed Abdullah Fermacu ilk kez bir araya geldi.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in ara buluculuğunda başkent Addis Ababa'da yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Somali Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Abdinur Muhammed, görüşmeyi doğrularken; kapalı kapılar ardında yapılan toplantının buzları eritmeyi amaçladığını söyledi.
Söz konusu görüşme, 2017'de iş başına gelen iki liderin ilk buluşması oldu.
"İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı. 1969'dan 1991'e kadar Somali'nin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980'li yılların sonlarında patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerince devrilmişti.
Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Muhammed Abdullah Fermacu, Cumhurbaşkanı, Addis Ababa, Somali, Güncel

Kaynak: AA

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