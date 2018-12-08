Somali ve Ürdün Büyükelçilerinden Vali Su'ya Ziyaret

Somali
Demokratik Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçisi Jama Abdullah Muhammet ve Ürdün
Haşimi Krallığı Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie, beraberindeki heyet ile birlikte Mersin
Valisi Ali İhsan Su
'yu ziyaret etti.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen büyükelçiler, Sahil Valilik Makamında, Valilik Şeref Defteri'nin imzaladı. Ziyarette konuşan Su, bu tür ziyaretlerin ülkeler arası ilişkiler açısından önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti. Muhammet ve Rifaie ise ülkeler arasında var olan ilişkilerin daha da gelişerek devam edeceğine inandıklarını belirterek, gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkür etti.
Ziyaret bir süre sohbet edilerek görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - MERSİN
Mersin,Somali,Ürdün
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:37