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Somali'ye "bir kişi bir oy" çağrısı

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'ye, önümüzdeki yıl yapılması beklenen federal seçimlerde eşitlik ilkesine uyması çağrısı yapıldı.

20.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:34 Somali'ye
Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan 'ye, önümüzdeki yıl yapılması beklenen federal seçimlerde eşitlik ilkesine uyması çağrısı yapıldı.
Aralarında Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği ve Afrika Birliği'nin de olduğu 17 ülke ve kuruluş tarafından yapılan ortak açıklamada, gelecek seçimlerin "bir kişi bir oy" prensibine uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.
Anayasaya uygun şekilde 2020 sonu ya da 2021 başında seçimlerin uzatılmadan yapılması gerektiğine değinilen açıklamada, tüm Somali topluluklarının "adil" şekilde temsilinin sağlanması istendi.
Federal mecliste kadınlara yüzde 30 temsil hakkı verilmesi istenen açıklamada, hükümete, halka "bir kişi bir oy" ilkesince oy kullanması ve doğrudan temsilcisini gönderme fırsatı vermesi için çağrıda bulunuldu.
Şu anda "4.5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında meclise kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Somali, Güncel

Kaynak: AA

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