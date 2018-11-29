Somalılar Prestij Caddelerinden Memnun

Güzergâh boyunca esnaf ve vatandaşlar Başkan Ergün'e yapılan çalışmalar nedeniyle memnuniyetini paylaşarak, önümüzdeki yerel seçimlerde de başarı dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'da Atatürk Caddesi ve Nazım Usluoğlu Caddesi'nde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak caddelere prestij kattı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yapılan çalışmaların ardından modern ve daha estetik görünüme kavuşan caddelerde incelemede bulundu. Başkan Ergün'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Daire Başkanları, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Hediye Özsoy, MHP İlçe Başkanı Adem Yıldırım, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Coşkun, MHP Soma eski İlçe Başkanı Murat Maan da eşlik etti.

Başkan Ergün'e İlgi Büyüktü

Atatürk ve Nazım Usluoğlu caddelerinde güzergâh boyunca esnaf ve vatandaşla selamlaşan Başkan Ergün'e vatandaşlar yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Ergün'e Somalıların ilgisi oldukça büyüktü.