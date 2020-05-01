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Somalılar, sokağa çıkma kısıtlamasında kan bağışı için sokağa çıktı

Soma Devlet Hastanesi destekleriyle Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Soma'da kan bağış etkinliği düzenlendi.

Somalılar, sokağa çıkma kısıtlamasında kan bağışı için sokağa çıktı
01.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:14
Soma Devlet Hastanesi destekleriyle Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Soma'da kan bağış etkinliği düzenlendi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde her yıl işçiler ve sivil toplum örgütlerinin kutlama ve anma programlarına ev sahipliği yapan Soma Cengiz Topel Meydanı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle Kızılay kan bağışçılarını ağırladı.
Kan bağışında bulunacaklarını bildiren ve kendilerine gelen SMS'leri kolluk kuvvetlerine gösteren Somalı Kızılay Kan Bağışı gönüllüleri, sokağa çıkma yasağından muaf tutularak Kızılay tarafından kurulan stantlara gelip kan bağışında bulundu.
Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi Doktoru Akın Dalcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl ramazandan ötürü kan stoklarının düştüğünü, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle de ramazan ayına kan stoklarının düşük seviyeyle girildiğini söyledi.
Kan bağışı için standa gelen Mustafa Gezer de sokağa çıkma kısıtlamasında kan bağışında bulunduklarını belirterek, "Sağlıklı herkes bağışta bulunmalı. Hem Kızılay'a hem hasta insanlara faydamız olsun." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Manisa, Soma, Güncel, Haber

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