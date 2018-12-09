Somalili 9 Çocuk Annesinin Eğitim Aşkı

09 Aralık 2018 Pazar 10:46



09 Aralık 2018 Pazar 10:46

Somali'de kıtlık yüzünden çocuklarıyla göç ederek ülkenin başka bir bölgesine yerleşen ve uyuşturucu bağımlısı olan eşi kendileriyle gelmeyen 9 çocuk annesi Emine Muhammed Hasan, 2 çocuğuyla birlikte okula başladı. Hem çocuklarına anne ve babalık yapan hem de yoksullukla mücadele eden Hasan, buna inat kısa sürede okuma ve yazmayı öğrendi. Hasan, kendini daha iyi ve mutlu hissettiğini vurguladı.Afrika'da yaşanan son 60 yılın en büyük kuraklığından en fazla etkilenen ülke olan, yoksulluk ve iç savaşın hüküm sürdüğü, yüz binlerce insanın halen çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği 9,5 milyon yoksul insanın bulunduğu Somali'de, 9 çocuk annesi 45 yaşındaki Emine Muhammed Hasan'ın eğitim aşkı görenleri şaşırtıyor. Kuraklık nedeniyle hayvanları telef olan ve kıtlık yüzünden ailesiyle birlikte göç ederek ülkenin Somaliland bölgesinin Buhotle kasabasına yerleşen Hasan, bir taraftan yoksullukla mücadele ederken, diğer taraftan 2 kızıyla birlikte okula başladı. Hayırsever bir Türk iş adamının Deniz Feneri Derneği aracılığıyla Buhotle kabasında yaptırdığı 720 kişilik İsmet ve Fatma Tahiroğlu Eğitim Külliyesinde çocuklarla aynı sınıfta ders gören Hasan, kısa sürede okuma ve yazmayı öğrendi. Uyuşturucu müptelası olan eşi çalışmayan ve kendileriyle gelmeyen Hasan, çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığı gibi çevresindekilere de örnek oldu."Eğitim bizlere mutluluk getirdi"Daha önce hayvancılıkla uğraştıklarını ancak kuraklık nedeniyle hayvanlarının telef olduğunu anlatan Hasan, maddi imkanları olmadığı için Buhotle kasasına göç ettiklerini belirtti. 7'si erkek 9 çocuğunun olduğunu aktaran Hasan, daha önce hayvancılıkla uğraştıkları için bu yaşa kadar eğitimsiz kaldıklarını kaydetti. Eşinin kendileriyle gelmediğini ve çalışmamasının yanı sıra uyuşturucu müptelası olduğunu dile getiren Hasan, "Maddi imkanımız olmadığı için bu kasabaya göç ettik. Buraya yerleştikten sonra okumaya karar verdik. 2 kızımla birlikte eğitime başladım. Eğitime başladıktan sonra daha iyi oldum. Gönlüm de daha ferah. Biraz akıllandık ve eğitim bizlere mutluluk getirdi. Bazen ben çocuklarıma bazen de onlar bana yardımcı oluyor" dedi. - MOGADİŞU