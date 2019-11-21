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Somalili aktiviste suikast

Somalili aktivist Almas Elman Ahmed, başkent Mogadişu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

21.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:04Somalili aktiviste suikast
Somalili aktivist Almas Elman Ahmed, başkent 'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkentin Halane bölgesinde araçla seyahat halinde olan Ahmed, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.
Suikast öncesinde Avrupa Birliği'nin toplantısına katıldığı öğrenilen Ahmed'in ölümü sonrası çok sayıda Somalili sosyal medyadan bağsağlığı mesajı yayınladı.
Somali Enformasyon Bakanlığı yaptığı açıklamada sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılacağı sözünü verdi.
Somali ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde görevler alan Ahmed, aynı zamanda Nobel'e aday gösterilen aktivist Ilwad Elman'ın da kız kardeşi.
Eski bir diplomat olan Ahmed, Kenya'daki Somali Büyükelçiliğinde 2016 ve 2017 yıllarında görev yapmştı.
Genç aktivistin babası Elman Ali Ahmed de 1996'da Mogadişu'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Mogadişu, Güncel

Kaynak: AA

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