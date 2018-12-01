Somalili Bakan'dan Türk Yatırımcılara Çağrı

Somali
Planlama, Ekonomi
ve Kalkınma Bakanı Cemal Muhammed Hasan, " Türkiye
'nin Somali'ye ilgisi 2011 yılında, kıtlık zamanında başladı, sivil toplum kuruluşlarıyla. Daha sonra o zaman Türkiye'nin Başbakanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın ziyaretiyle inanılmaz katkıları oldu. O ziyaret her iki ulus arasında yakın bir dostluk ve ortaklığı getirdi." dedi.
Doğu Afrika
Araştırma ve Kalkınma Derneği tarafından Wish More Otel'de düzenlenen "Türkiye-Somali Ortaklığı: İleriye Doğru" forumu başladı.
Somali Planlama, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Cemal Muhammed Hasan, forumun açılışında, Türkiye'de olduğu ve böyle bir etkinliğe katıldığı için son derece mutlu olduğunu belirterek, amaçlarının, iş insanlarını, STK
'ları, akademisyen ve politika yapıcılarını bir araya getirmek olduğunu söyledi.
Somalili Bakan Hasan, her iki ülkenin faydası için iş birliğinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin Somali'ye ilgisi 2011 yılında, kıtlık zamanında başladı sivil toplum kuruluşlarıyla. Daha sonra o zaman Türkiye'nin Başbakanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın ziyaretiyle inanılmaz katkıları oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. O ziyaret her iki ulus arasında yakın bir dostluk ve ortaklığı getirdi. Buna ilave olarak Türkiye'nin Somali'ye yaptığı yardımlarda pek çok başka ülkenin yaklaşımından daha farklıydı. Öğrencilere sağladığı burslar, iş imkanları ve güvenlik sektörüne yaptığı katkıları arttırdı. Beraber ortak yatırım ve projelerimiz var. Ortaklık temelli bir iş birliği söz konusu. Yatırım projelerimiz var, enerji ve ticaret alanında ortaklığımız daha da pekişecek."
"Özel yatırımcıların önündeki engelleri de kaldırıyoruz"
Somali'de yatırım yapmak isteyen Türk iş insanlarına da seslenen Somali Planlama, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Cemal Muhammed Hasan, şöyle devam etti:
"İş yapacak olanlar son derece karlı çıkacaktır. Somali'deki tarım ürünleri, denizcilik ürünleri, enerji, sigorta, taşımacılık ve inşaat sektörü gibi alanlarda potansiyeli yüksek. Burada yatırım yapmak isteyen finsansmanları yönlendiriyoruz. Bu yatırımlar sosyal ekonomiyi güçlendirecektir. Özel yatırımcıların önündeki engelleri de kaldırıyoruz. Girişimcileri bekliyoruz, stratejimiz çok açık. Somali'de inanılmaz bir potansiyel mevcut. Türkiye, Somali'ye sadece askeri alanda yardımda bulunmadı, aynı zaman da büyüme için yatırımlar da yaptı. Bizim geleceğe yönelik planlarımız pozitif, devlet ve özel yatırımları bekliyoruz ve herkese kapımız açık. Devamlı iş birliğine açığız."
Doğu Afrika İlmi Araştırma ve Kalkınma Derneği (DAD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Ebubekir ise her ülkede bir kuruluş ile iş birliği gerçekleştirdiklerini, Türkiye'de ise Siyaset
, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ile çalıştıklarını söyledi.
Türkiye'nin Somali'ye yönelik politikasını övgüyle anlatan Ebubekir, 2011 yılından beri Türkiye ile Somali arasında güçlü bir iş birliğinin söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Türkiye binlerce Somalili öğrencinin buraya gelmesine yardımcı oldu. Bu öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönerek katkı sağlayacak iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşıyacaklardır. Sadece Somalili öğrenciler değil, Doğu Afrika'nın başka ülkelerinden gelen öğrenciler de yarın ülkelerine döndüğünde Türkiye ile Doğu Afrika ilişkileri başka bir boyut kazanacaktır." diye konuştu.
Somali ve Türkiye'den iş insanları, akademisyenler, bürokratların katılım gösterdiği ve iki gün sürecek forumda "Tu¨rk-Afrika I·lis¸kilerinin Temelleri", "Egˆitim Ortaklıgˆı I·c¸in İs¸ Birligˆi Alanları", "Kalkınmada Ortaklık ve Su¨rdu¨ru¨lebilir Etki Yaratma", "Tu¨rkiye Somali I·lis¸kilerinde Gelecek Bakıs¸ Ac¸ısı" gibi çok sayıda konu, uzmanlar tarafından ele alınacak.
Ekonomi,Türkiye,Somali
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:03