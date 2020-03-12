Somalili milletvekilinden ABD'nin Eş-Şebab'ı değil sivilleri taşıyan minibüsü vurduğu iddiası
Somali milletvekili Mahad Dhoore, ABD'nin Eş-Şebab'ı hedef aldığını açıkladığı hava saldırısında sivillerin vurulduğunu ve 6 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.
12.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:44
Somali milletvekili Mahad Dhoore, ABD'nin Eş-Şebab'ı hedef aldığını açıkladığı hava saldırısında sivillerin vurulduğunu ve 6 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.
Milletvekili Dhoore, yaptığı açıklamada, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM) dün, Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab'ı hedef aldığını açıkladığı hava saldırısında sivillerin hedef alındığını ileri sürdü.
Dhoore, Janale kasabasına yapılan hava saldırısında sivilleri taşıyan bir minibüsün vurulduğunu ve biri çocuk 6 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
AFRICOM, dün yaptığı açıklamada, 5 kişinin öldürüldüğü saldırının Eş-Şebab'ın şiddet eylemlerini önlemeyi ve örgüt ağına darbe vurmayı amaçladığını, saldırı sırasında sivillerin öldüğüne ilişkin sosyal medyada çıkan haberlerin doğru olmadığını ileri sürmüştü.
Somali ordusunda havadan destek olan ABD, yıl başından bu yana Somali'de 30'a yakın hava saldırısı düzenledi.
Milletvekili Dhoore, yaptığı açıklamada, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM) dün, Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab'ı hedef aldığını açıkladığı hava saldırısında sivillerin hedef alındığını ileri sürdü.
Dhoore, Janale kasabasına yapılan hava saldırısında sivilleri taşıyan bir minibüsün vurulduğunu ve biri çocuk 6 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
AFRICOM, dün yaptığı açıklamada, 5 kişinin öldürüldüğü saldırının Eş-Şebab'ın şiddet eylemlerini önlemeyi ve örgüt ağına darbe vurmayı amaçladığını, saldırı sırasında sivillerin öldüğüne ilişkin sosyal medyada çıkan haberlerin doğru olmadığını ileri sürmüştü.
Somali ordusunda havadan destek olan ABD, yıl başından bu yana Somali'de 30'a yakın hava saldırısı düzenledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Milletvekili, Somali, Güncel
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