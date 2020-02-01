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Somaspor: 1-0

STAT: Atatürk (xx)HAKEMLER: Hasbi Dede (xx), Yiğit Çam (xx), Kerem Kalkan (xx)MUĞLASPOR: Gökhan (xxx) - Mustafa (xx), Güray (xx), Samican (xxx), Mehmet Akif (xx) (Dk. 88 Osman), Anıl (xxx) (Dk. 68 Burak x), Rıdvan (xx) (Dk.

01.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:50Somaspor: 1-0

STAT: Atatürk (xx)

HAKEMLER: Hasbi Dede (xx), Yiğit Çam (xx), Kerem Kalkan (xx)

MUĞLASPOR: Gökhan (xxx) - Mustafa (xx), Güray (xx), Samican (xxx), Mehmet Akif (xx) (Dk. 88 Osman), Anıl (xxx) (Dk. 68 Burak x), Rıdvan (xx) (Dk. 83 Adem), Batuhan (xx), Muhammed (xxx), Ramazan (xx), Muratcan (xxx)

SOMASPOR:  Ömer (x) - Melih Şencan (x) (Dk. 31 Burak xx), Muhsin (x), Onur (xx), Üzeyir (x), Muammer (x), Ali (xx), Yusufcan (x) (Dk. 58 Cafercan x), (x) (Dk. 58 Mustafa x), Nurettin (x), Melih Vardar (x)

GOLLER: Dk. 28 Muratcan (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Güray, Anıl, Muhammed (Muğlaspor), Üzeyir, Mehmet, Burak (Somaspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren iki Ege ekibi Muğlaspor ve Somaspor'un maçında kazanan taraf ev sahibi Muğlaspor oldu: 1-0. Maçın 28'inci dakikasında Muratcan'ın golüyle 1-0'ı yakalayan Muğlaspor avantajını koruyup kritik 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla puanını 30'a yükselten Muğlaspor Play-Off umutlarını artırırken, Somaspor ise 33 puanda kaldı.

9'uncu dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Muhsin'in ara pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Melih Vardar'ın vuruşunda Mustafa kayarak gole engel oldu.

12'nci dakikada Muğlasporlu Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla auta çıktı.

28'inci dakikada ev sahibi yeşi-beyazlılar aradığı golü buldu. Mehmet'in ara pasıyla topla buluşan Muratcan ceza yayı üzerinden bekletmeden vurarak golünü kaybetti: 1-0.

51'inci dakikada Somasporlu Üzeyir'in soldan kullandığı kornerde ceza alanı içinde topa iyi yükselen Muhsin'in kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.

63'üncü dakikada Somaspor baskısını artırdı. Maçın etkili isimlerinden Üzeyir'in ceza sahası içinde sol ayağıyla akıl dolu vuruşunu kaleci Gökhan aynı güzellikte kornere çeldi.

90'ıncı dakikada Muğlasporlu Bahutan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına girdi. Batuhan'ın pasında Muratcan'ın kötü vuruşu takımını mutlak golden etti.


- Muğla

Mustafa Kemal Atatürk, Fırat, Spor

Kaynak: DHA

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