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Somaspor 5 yeni oyuncu ile anlaştı

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Somaspor, ikinci yarı öncesi 5 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.

04.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:44 Somaspor 5 yeni oyuncu ile anlaştı
TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Somaspor, ikinci yarı öncesi 5 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.
TFF 3.Lig 3. Grup'ta 12 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı maçları öncesi hazırlıklarını Kampının ardından Soma'da kendi tesislerinde sürdüren Somaspor son hazırlık maçında Soma Atatürk Stadında Turgutluspor ile karşılaştı.
Somaspor'un 5-2 üstünlüğü ile sona eren devre arasının son hazırlık maçında yeni transferler de taraftarın önüne çıktı.
Bucaspor'da oynayan 32 yaşındaki orta saha Cafercan Aksu'yu transfer eden takımın kadrosuna Kızılcabölükspor'dan Melih Vardar, Sivas Belediyespor'dan Mustafa Aydoğdu, Bayrampaşaspor'dan Taner Yıldız ve Konya 1922 Spor'dan Nurettin Çağlar da dahil oldu.
Siyah-beyazlı ekibin Yasin Hatipoğlu, Bilal Şeflek, Ahmet Tamet, Çağlayan Gülügen, Bedirhan Çelik, Oğuzhan Nemli ve Hayri Mert Yomralıoğlu ile yollarını ayırdığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Soma, Spor

Kaynak: AA

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