Somaspor'da büyük kaos

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den 20 yıl sonra profesyonel kategoriye dönen Somaspor'da belirsizlik yaşanıyor.

Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek siyah-beyazlılarda kulübe başkan adayı bulunamadı. İlçede 3'üncü Lig'in mali yükünü çekecek isim arayan Somaspor'da teknik heyet, transferler ve kamp hakkında hiçbir adım atılamadı. Maddi imkansızlıkları aşamayan kulübün satışa çıkartılacağı da iddia ediliyor. İlk etapta Soma içerisinden bir yönetim kurulunun oluşturulması için Mehmet Ali Aksoy , Levent Elbinsoy, Adem Yıldırım , Ali Tulup , Ahmet Bakır ve Abdullah Karış'tan oluşan bir komisyon kuruldu. Soma'daki şirketlerle görüşen komisyon henüz yönetim konusunda bir sonuca ulaşamadı.



- Manisa